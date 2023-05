Israele | continua mobilitazione | migliaia in piazza contro riforma giustizia

(Di sabato 6 maggio 2023) (Adnkronos) – Decine didi manifestanti si sono radunati questa sera in, per la 18esima settimana consecutiva,il progetto didel sistema giudiziario del governo. La manifestazione principale si è svolta a Tel Aviv. Secondo i media israeliani ci sarebbero stati tra i 100 e i 180mila manifestanti. Manifestazioni si sono svolte anche in altre città. Ladel sistema giudiziario del premier Benjamin Netanyahu, secondo i manifestanti, svuoterebbe i poteri della Corte suprema. E dopo settimane di proteste a fine marzo il primo ministro ha sospeso l’iter legislativo della. “Dobbiamo capire che la minaccia non è stata ancora eliminata e incombe su di noi perché se chiudiamo gli occhi un attimo sfrutteranno l’opportunità”, ha detto oggi l’ex ...

Decine di migliaia di manifestanti si sono radunati questa sera in Israele, per la 18esima settimana consecutiva, contro il progetto di riforma del sistema giudiziario del governo.