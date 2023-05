Iran | giustiziato il dissidente iraniano - svedese Habib Chaab

(Di sabato 6 maggio 2023) Il fermo in Turchia Farajollah, 50 anni, noto anche comeAsyud, era stato rapito da agenti dell'intelligence di Teheran durante la sua visita in Turchia nell'ottobre 2020 ed era ...

... 50 anni, noto anche come Habib Asyud, era stato rapito da agenti dell'intelligence di Teheran durante la sua visita in Turchia nell'ottobre 2020 ed era stato introdotto clandestinamente in. Un ...7.00iraniano - svedese Habib Chaab,cittadino iraniano - svedese, è statoquesta mattina con l'accusa di essere il fondatore e il capo del gruppo Harakat - al - Nezal o "...... governata da musulmani sunniti, haun importante chierico musulmano sciita nel 2016. I chierici al potere dell'e la maggior parte della popolazione sono sciiti e l'ostilità delle ...

Iran, giustiziato per "terrorismo" il dissidente svedese-iraniano Habib Chaab RaiNews

L'Iran ha giustiziato questa mattina il dissidente di cittadinanza iraniana-svedese Habib Chaab, accusato di aver gestito un attentato dinamitardo durante una parata militare annuale ad Ahvaz, nella ...Il cittadino iraniano-svedese Habib Chaab è stato giustiziato con l'accusa di "corruzione sulla Terra" per aver fondato e guidato il gruppo Harakat-al-Nezal noto come "Movimento di lotta araba per la ...