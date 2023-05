“Io sono il Colonnello” A Taranto proiezione del docufilm

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 6 maggio 2023) Si parlerà di guerra, di armi non convenzionali, di uranio impoverito, metalli pesanti, e degli effetti sulla salute. Armi che è ipotizzabile si stiano usando anche in Ucraina. Si parlerà anche di sport, in particolare di sport e disabilità. Con un testimonial d’eccezione: ildel ruolo d’onore Carlo Calcagni, la cui storia è stata oggetto di unche sarà proiettato nell’aula magna dell‘Istituto Pacinotti di, lunedì 22 maggio alle ore 18:00. Seguirà la testimonianza delCalcagni e un dibattito sul tema. Della vicenda di Calcagni si è occupata di recente la trasmissione “Le Iene”; qui il servizio: https://www.carlocalcagni.it/ L’evento è co-organizzato da cinque associazioni: ANAFIM, PTHM, UNIONE CIVICA, COMUNICARE ART 21 e TEAM CALCAGNI. first ...