Inzaghi sull’EuroDerby | “Dovremo soffrire tutti insieme | sfida aperta”

(Di sabato 6 maggio 2023) Il tecnico dell'Inter Simoneha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'EuroDerby di Champions League contro il Milan

...indizi su quella che potrà essere la formazione dell'. ...Spinazzola e serve il cross per il mancino vincente di Dimarco'... Simonecorre ai ripari: fuori Correa e Dumfries, dentro ...Decisive le reti di Dimarco e Lukaku che permettono addi ...indizi su quella che potrà essere la formazione dell'. ...e serve il cross per il mancino vincente di Dimarco'altro ...Decisive le reti di Dimarco e Lukaku che permettono addi ...indizi su quella che potrà essere la formazione dell'. ...e serve il cross per il mancino vincente di Dimarco'altro ...