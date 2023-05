Penso che si debba essere grati ad imprenditori come Lara Luz che credono edsul ... Questi privati vanno ringraziati, ma vanno anche accompagnati nella loro azione,altrettanto entusiasmo,...... in quattro aggrediscono marocchino poi lol'auto La caligo torna improvvisamente a Genova e non soloFoce, 3 marocchini denunciati per furto Borgoratti, a fuoco autorimessa: fiamme spente dai VVF - Video A10, in quattro aggrediscono marocchino poi lol'auto

Investono con l'auto un capriolo e lo macellano in strada - Emilia ... Agenzia ANSA

Investono con l’auto un capriolo di 40 chili e decidono di impugnare alcuni grossi coltelli da carne per macellare l’animale direttamente in strada. In quel momento transitano i carabinieri e i due, u ...Investono con l'auto un capriolo di 40 chili e decidono di impugnare alcuni grossi coltelli da carne per macellare l'animale direttamente in strada. In quel momento transitano i carabinieri e i due, u ...