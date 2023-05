Intuizioni di mercato e giovani in vetrina | il Borussia Monchengladbach studia il modello Lecce

36 Idee,, colpi, strette di mano e mille telefonate al giorno. Dopo sette anni Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli, è in pole per diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus che ...... il Napoli sta studiando anche una possibile soluzione interna alla quale affidare ilin ... Sette anni in azzurro, tantevincenti e gli occhi del Napoli puntati su di lui. Prime idee ...Cristiano Giuntoli con le suediha contribuito a spingere il Napoli verso lo scudetto. Ma il direttore sportivo del club sarebbe destinato ad approdare in una nuova squadra già prima della naturale scadenza del ...

Intuizioni di mercato e giovani in vetrina, il Borussia ... Calciomercato.com

La Salernitana è pronta a riscattarlo, Boulaye Dia infiamma il mercato: tutte le big di Serie A sono interessate ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...