Internazionali BNL d’Italia 2023 | Dalila Spiteri | “Wild card in main draw? Sogno | non trovo le parole” VIDEO

(Di sabato 6 maggio 2023)ce l’ha fatta. La licatese ha sconfitto Jessica Bertoldo per 6-4 6-0 nella finale delle pre-qualificazioni agliBNL, garantendosi un posto nel tabellone principale al Foro Italico: “Non so nemmeno dire se è stata una bella o brutta partita. Sicuramente c’è stata tanta tensione, soprattutto da quando abbiamo saputo che in palio ci sarebbe un posto nel tabellone principale. Quando sono andata a servire sul 4-0 ho cominciato a pensare a ciò che mi avrebbe atteso, mi ha dato tanta carica“. Adesso perarriverà l’esordio assoluto in un WTA 1000: “La prima volta che sono stata al Foro Italico rimane al 2017, in quell’occasione visitai il Campo Centrale; mi ha fatto talmente tanta impressione che decisi di non tornarci più se non da ...

Wta Tennis È ormai quasi tutto pronto per l'edizione 2023 deglid'Italia. Il sorteggio del tabellone principale femminile sarà il primo a essere estratto e definito nella giornata di domenica 7 maggio alle ore 18:30. Tante le tenniste 'Big' che ...... però sono ancora due punti di domanda' - ha constatato l'ex n°1 WTA Il Mutua Madrid Open sta giungendo alla sua conclusione, apprestandosi a lasciare spazio aglid'Italia per le ...Non sappiamo ancora, al momento di scrivere, se la tennista di Macerata parteciperà effettivamente aglid'Italia. L'ex numero 1 del Bel Paese non ha comunicato nulla in merito ai ...

Prequalificazioni Internazionali BNL d'Italia 2023: saranno due le wild card maschili SPORTFACE.IT

Una variazione sul tema. Come si era già detto nelle ore precedenti, non ci sarà solo una wild card nelle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023 in ambito maschile. Inizialmente, er ...Ad un anno dall’esordio assoluto a livello ATP, Francesco Passaro è pronto a tornare sui campi del Foro Italico per l’ottantesima edizione degli Internazionali BNL d’Italia. Il ventiduenne perugino è ...