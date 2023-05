Inter | Per Onana il Chelsea è disposto a spendere | le cifre

(Di sabato 6 maggio 2023) Andrépotrebbe continuare la sua carriera in Premier League, secondo il Daily Mail. Il portiere dell'è nella lista...

Tra pochi istanti si alzerà il sipario su un Roma -che può rappresentare uno snodo crucialeentrambe le compagini. I nerazzurri e i giallorossi, infatti, vanno a caccia di punti ...Commentaprimo Ecco le formazioni ufficiali di Roma -, match validola 34esima giornata di Serie A e decisivala corsa alla Champions League. ROMA (3 - 5 - 1 - 1) : Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, ...Due soli precedentiMourinho contro l', entrambi persi malamente 0 - 3 e 0 - 2 nelle due sfide di questa stagione. Inzaghi, invece, ha battuto 6 volte la Roma in 14 incroci, con 3 pareggi e ...

Milan, è allarme Leao per l'Inter: problema all'adduttore - Sportmediaset Sport Mediaset

I futuri di Inter e Chelsea potrebbero incrociarsi di nuovo. Dopo l’affare (doppio se non triplo) Lukaku, i Blues continuano a vedere in casa nerazzurra e gli interessi sono finiti su André Onana. L’e ...Ai microfoni di Inter TV, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan presenta così il match di stasera contro la sua ex squadra, la Roma, oggi all'Olimpico: "Sarà una partita molto difficile, lor ...