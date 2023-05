Inter | non solo Dumfries e Buchanan | tutte le riflessioni sulla destra

... in Italia : basti pensare ai cicli di Lippi , Allegri e Capello alla Juve o di Mourinho all'. ...importa come". Il secondo è guidato da Arteta , che è semplicemente lo storico vice di ...Oggi si parte alle 15 con Milan - Lazio, poi alle 18 tocca a Roma -. Si chiude alle 20.45 con ... Al fischio finale la festa è esplosa per le vie del capoluogo campano (esolo), ma c'è anche ...Era felicissimo per queste ultime prestazioni contro, Fiorentina e Roma " . " Mi spiace diessere in panchina contro il Torino, ma avrò modo di rivedere dopo mister Juric " . ha detto l'...

Mou contro Inzaghi, Dybala contro Lautaro, i ricordi: Roma-Inter non è una sfida qualunque La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...C'è ancora un finale di stagione che può cambiare ogni prospettiva, tra lotta Champions League in campionato e l'EuroDerby che può regalare la finale della massima competizione europea, ma l'Inter com ...