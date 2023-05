Inter | Marotta | “Leao? In caso di assenza Pioli lo sostituirà degnamente”

Commenta per primo A margine della partita contro la Roma, l'amministratore delegato dell', Beppe, ha presentato il match contro i giallorossi ai microfoni di DAZN, soffermandosi anche sull'infortunio occorso a Leao, stella del Milan avversario in semifinale di Champions ...Sente che l'è pronta per il rush finale Beppe, intervistato da Dazn prima dello scontro diretto per la Champions con la Roma all'Olimpico. Il dg nerazzurro dice La svolta c'è stata in Champions ...... tocca adesso a Roma edscendere il campo per il secondo scontro diretto di giornata valido per l'accesissima lotta alla zona Champions League. Beppe(Dazn) - Calciomercato.itPer i ...

Inter, Marotta: "Infortunio Leao Dovesse mancare, Pioli è in grado di sostituirlo degnamente" Milan News

L'annuncio di Beppe Marotta parla del futuro di Simone Inzaghi e del possibile esonero del tecnico nerazzurro: ecco le sue parole.SERIE A - L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta nel prepartita del match contro la Roma all'Olimpico, ha commentato così il presunto ...