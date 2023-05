Inter | l’Olimpico giallorosso non fa paura | nerazzurri imbattuti nelle ultime cinque trasferte con la Roma

Leggi su sportface

(Di sabato 6 maggio 2023) Per l’nel week end incastonato tra la goleada al Verona e l’euroderby di Champions, c’è unae un Olimpico da affrontare. La squadra nerazzurra è rimasta imbattutacontro i giallorossi in campionato (due vittorie e tre pareggi). Nella sua storia solo una volta l’ha fatto registrare una striscia più lunga senza sconfitta sul campo dei giallorossi in Serie A: otto match di fila tra il 1933 e il 1940. Simone Inzaghi farà turn over, ma senza esagerare. Nessuna rivoluzione, ma semplici rotazioni in vista del Milan. Si prepara De Vrij in difesa con Darmian e Bastoni. Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan agiranno a centrocampo. Sul fronte d’attacco toccherà a Correa e Lukaku, con Lautaro e Dzeko ...