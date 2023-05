Inter | le pagelle di CM | Lukaku non si ferma più Invece Correa è come una forchetta per il brodo

LEDELL'ONANA 6,5 Ottimo su Pellegrini nella prima frazione, così come su Ibanez dentro l'area nella ripresa. Sempre sul pezzo. DARMIAN 6 Ha spesso a che fare con Pellegrini e ...Ledel Milan (di Luca Uccello) MAIGNAN ng Un sabato pomeriggio al parco di San Siro. ... Ora testa e gambe all'( 46 Thiaw 6,5 : Non fa respirare Immobile). TOMORI 7 Novanta minuti senza ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/23:Roma -(Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...

Una rete per tempo per i nerazzurri, con Dimarco al 33' e Lukaku al 74'. LE PAGELLE DELL'INTER ONANA 6,5 Ottimo su Pellegrini nella prima frazione, così come su Ibanez dentro l'area nella ripresa.Pagelle e tabellino di Roma-Inter, match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A TIM 2022/23 Lukaku (LaPresse) – calciomercato.it Rui Patricio 6: un paio di buone uscite, l’Inter lo ...