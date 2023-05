Inter | Inzaghi | 'Ho dovuto tapparmi le orecchie per certi giudizi Formazione derby? Ho delle idee | ma possono cambiare'

Negli ultimi quattro turni l'ha raccolto 12 punti, portandosi momentaneamente ad un solo passo dal secondo posto. Nel momento decisivo della stagione il gruppo diha ritrovato il passo ...Commenta per primo A quattro giorni dalla semifinale d'andata in Champions League contro l', Rafael Leao tiene in apprensione il Milan. L'attaccante portoghese è uscito dopo appena 10 minuti contro la Lazio perché ha sentito tirare alla gamba sinistra dopo un allungo. Le reazioni ...Simonecorre ai ripari: fuori Correa e Dumfries, dentro Lautaro Martinez e Bellanova. Poi ... ma poco dopo un errore di Ibanez spalanca le porte del 2 - 0 all': Lautaro sfrutta il regalo ...

Inter News | Annuncio clamoroso: “Se Inzaghi vince la Champions…” Cittaceleste.it

L'Inter passa a Roma e Simone Inzaghi si gode la ritrovata vena della sua squadra, le parole del tecnico nerazzurro a fine gara ...Il tecnico della Roma protagonista di un duro sfogo in diretta tv dopo il ko rimediato all'Olimpico contro l'Inter di Simone Inzaghi: tutte le dichiarazioni ...