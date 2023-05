Inter | con la Roma è emergenza a sinistra | Inzaghi deve inventare

(Di sabato 6 maggio 2023) Indovrà gestire una situazione di. Che parte dalla fascia, ma coinvolge anche la difesa. Il tecnico si inventerà qualcosa? PROBLEMA IN FASCIA –inizia con una certezza. I nerazzurri dovranno fare i conti con un’difensiva, che in particolare si concretizza sulla fascia. Il punto di partenza sono le assenze.non potrà contare su Gosens, D’Ambrosio e ovviamente Skriniar. E questo crea una situazione complicata. CAMBI LIMITATI – Sulla fasciagiocherà Dimarco. Il titolare del ruolo. Ma in caso di cambio chi potrà sostituirlo? Gosens, il suo alter ego naturale, è infortunato. Un’altra opzione potrebbe essere Darmian, che ...

Proprio l'argentino, secondo Football Insider, avrebbe messo in cima alla lista dei possibili rinforzi l'attaccante dell', Lautaro Martinez, campione del mondol'Albiceleste. Per lui sarebbe ...Come sta l'L'giocheràil consueto 3 - 5 - 2 ma rispetto alla sfida contro il Verona, Inzaghi farà diversi cambi. In porta tornerà Andrè Onanail consueto terzetto difensivo ...... a - 1 dalla Lazio seconda (i biancocelesti sfidano alle 15 il Milan al Meazza) e +3 dall'... Il tecnico Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la partita, terminataun pirotecnico ...

Inter, con la Roma tornano Lukaku e Barella: la probabile formazione Calciomercato.com

Roma-Inter è in programma domani alle 18. Chi scegliere in mezzo per Roma-Inter Il vero rebus per quello che riguarda la formazione di Inzaghi sono le scelte a centrocampo… Leggi ...L'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello commenta le voci su possibili novità nella proprietà del club nerazzurro: "Steven Zhang è il più giovane presidente nella storia dell'Inter.