Inps e Inail | con il decreto del governo Tridico e Bettoni subito fuori Ecco cosa succede adesso

(Di sabato 6 maggio 2023) Con illegge varato dall’Esecutivo si esaurisce immediatamente il mandato degli attuali presidenti dei due enti, Pasqualee Franco. I commissari straordinari saranno operativi entro 20 a giorni dall'entrata in vigore del Dl. Con il nuovo assetto i due direttori generali resteranno in carica per quattro anni come i cda

Il commissariamento diha uno scopo ben preciso per il governo: cambiare il sistema pensionistico e assistenziale in Italia. D'altronde l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni non ne ha mai fatto mistero: vuole ...Le ultime due pedine sono state così tolte dallo scacchiere lasciando due posti di rilievo nelle nomine di Stato all'e all': Tridico, in carica dal marzo 2019 e da sempre caldeggiato da ...Una "fase transitoria" che prelude al riordino della governance di. Che non prevederà più la figura del vicepresidente e che vedrà il direttore generale nominato dal cda su proposta del ...

La Cgil attacca il governo sul commissariamento di Inps e Inail: "Atto grave e pericoloso" la Repubblica

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Il governo ha deciso il commissariamento di Inps e Inail. Decadono così i due presidenti, Pasquale Tridico e Franco Bettoni. Per fugare ogni dubbio premetto che furono nomi ...Con il commissariamento di INPS e INAIL da parte del governo è terminata la rimozione dai posti chiave di alcuni personaggi legati ai Cinque Stelle ...