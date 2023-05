Inizia il Giro d' Italia | ma è il ciclodocufilm di Jovanotti il vero spot per la bici

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 6 maggio 2023) Le strade d’deld’sono veloci, velocissime. Sono un turbinio diclette scattanti che le vedi passare e dici, ma come fanno? Sono colori, innumerevoli, che si accavallano e quasi non si riesce a distinguerli. E’ uno spettacolo vedere le corse incletta da bordo strada, dura un attimo il passaggio, ma è un attimo intensissimo. Le strade d’quando non passa ild’sono un po’ meno belle. Di solito sono straripanti di lamiera e dentro la lamiera c’è sempre gente parecchio arrabbiata. Lo è per le code, per i ritardi, per i parcheggi che non ci sono mai, non almeno dove servono. Tutti fastidi che quando si pedala si riesce a evitare parecchio agevolmente. I problemi sono altri, i pericoli della velocità e della ...