Infortunio Leao | può saltare Mila-Inter di Champions League

(Di sabato 6 maggio 2023)Rafael, l’attaccante deln è uscito dal campo duranten-Lazio per un problema muscolare dopo undici minuti. Problema muscolare per Rafael Leão, sostituito dopo soli 11 minuti dall’inizio della partitan-Lazio. Durante l’incontro, l’attaccante ha effettuato una sterzata all’no dell’area di rigore della squadra biancoceleste, ma Provedel, il portiere della Lazio, è uscito in modo pulito riuscendo a strappargli il pallone. Il giocatore portoghese è caduto a terra ed è subito riuscito a rialzarsi, ma si è toccato la coscia sinistra. Questa sostituzione potrebbe essere una misura precauzionale in vista del derby, ma si dovranno attendere ulteriori aggiornamenti dopo le prime valutazioni che verranno effettuate a San Siro. L'articolo proviene da Calcio ...

Dieci minuti e Milan - Lazio ha la sua prima sorpresa. Gravissima per Pioli e per i rossoneri: Rafaelè stato costretto a uscire peral minuto numero 11 della sfida contro i biancocelesti. e paura: gli esami e le possibilità per il derbyha sentito dolore dopo essere entrato in area di rigore dopo un dribbling, prima del salvataggio a terra di Provedel. Ha provato ...

Infortunio muscolare per Rafa Leão nel corso di Milan-Lazio ... Condizioni da rivalutare in vista del derby di Champions League contro l’Inter in programma mercoledì sera. Leao ha accusato il fastidio ...Primo tempo a senso unico quello di San Siro che si è concluso con il Milan avanti 2-0 sulla Lazio. Nonostante l'ansia per l'uscita di Leao dopo undici minuti per un problema muscolare all'altezza del ...