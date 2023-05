Infortunio Leao | derby di Champions a rischio | ecco come sta

Non è certo una buona notizia per il Milan , e non solo per la gara in corso contro la Lazio : tra pochi giorni in calendario c'è il derby di Champions League con l' Inter e le condizioni di...ha chiesto il cambio (al suo posto Saelemaekers) mandando in apprensione il Milan in vista del derby europeo. PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano ...ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Champions League Sarà euroderby atto terzo: i precedenti in coppa A distanza di 20 anni esatti dal primo, sarà ancora euroderby, il terzo doppio ...

MIL-LAZ (0-0). Tegola per il Milan: esce Leao per infortunio muscolare all'11' Milan News

L'attaccante rossonero, dopo uno sprint dei suoi, si ferma lamentando un dolore che non gli permette di continuare il match: al suo posto in campo entra Saelemaekers ...Infortunio muscolare per Rafa Leao nel corso di Milan-Lazio. L’attaccante portoghese ha lasciato il campo dopo 11' a causa di un un fastidio all’inguine. Condizioni da rivalutare in vista del derby di ...