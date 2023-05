Influencer e mamma di 5 figli | il primogenito la bacchetta | “Usa i preservativi”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 6 maggio 2023)di 5. Kailyn Lowry, 31 anni, è diventata famosa negli Stati Uniti per la sua partecipazione al programma televisivo Teen Mom –adolescente. La giovane, infatti, nonostante la giovane età, è giàdi 5a avuti da tre relazioni diverse. La donna è una vera star sui social grazie alla visibilità ottenuta con la sua partecipazione al programma. E’ spesso ospite in televisione o in alcuni podcast. Ha fatto scalpore il suo racconto, proprio in un programma televisivo, che riguarda un’esternazione del più grande dei suoi 5, Isaac di 13 anni. L’adolescente ha lasciato alla madre un biglietto con una richiesta precisa e perentoria. Kailyn Lowry (Foto da Instagram)e ...