Inflazione alle stelle | meno vendite ma si spende di più

(Di sabato 6 maggio 2023) L’Istat, l’Istituto nazionale di statistica, ha reso noti gli ultimi dati sull’. L’indice dei prezzi al consumo continua a salire mentre lesono ferme al palo. A marzo si stima infatti una variazione nulla per leal dettaglio in valore mentre quelle in volume sono in calo (-0,3%) rispetto al mese precedente. Lein valore sono stazionarie sia per i beni alimentari che non alimentari, mentre lein volume calano per entrambi i settori (rispettivamente -0,7% e -0,1%). Nel confronto annuo, invece, leal dettaglio aumentano del +5,8% in valore e calano in volume del -2,9%. Sempre più difficile coniugare spesa e costi nella grande distribuzione come nei negozi. Foto Ansa/Epa, tutti i dati Si registrano andamenti di ...

Secondo il Codacons dal 2012 la spesa media annua degli italiani per le tariffe di luce, gas, acqua e rifiuti è salita complessivamente del +68,7%. Ma il reddito netto medio delle famiglie è aumentato ...A marzo si stima una variazione nulla per le vendite al dettaglio in valore mentre quelle in volume sono in calo (0,3%) rispetto al mese precedente. Le vendite in valore sono stazionarie sia per i ben ...