Infarto dopo la partita | morto tifoso azzurro della Costiera

Leggi su zon

(Di sabato 6 maggio 2023) Dramma ad Udine,lascudetto, dove undel Napoli, originarioAmalfitana ma residente da anni in Austria, è moto a causa di unmentre si trovava per strada nella zonastazione dei treni. Inutili i soccorsi Sul posto – come riporta salernonotizie.it – sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. I sanitari hanno tentato una disperata manovra di rianimazione, ma non c’era più nulla da fare. L’uomo era purtroppo già deceduto per cause naturali. Secondo le prime ricostruzioni si tratta di un simpatizzante del Napoli, residente in Austria, che si stava recando in stazione per prendere il treno per rientrare a casa. Segui ZON.IT su Google News.