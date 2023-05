Incoronazione Re Carlo | ecco dove vederla in diretta tv e come seguirla sui social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Oggi 6 maggio Londra è pronta ad acclamare il nuovo Re e la Regina Consorte. ReIII e Camilla, al contrario, sono pronti ad accogliere i numerosi capi di Stato e autorità provenienti da tutto il mondo. Un evento che, da protocollo, è stato provato per giorni ed è (o almeno, dovrebbe essere) quindi impeccabile nella sua organizzazione: basti pensare che saranno miliardi i telespettatori che seguiranno l’evento. Anche l’Italia ovviamente ha stravolto i palinsesti per dare ampio risalto all’del Re. Una situazione simile era già avvenuta per i funerali della Regina Elisabetta II, morta nel settembre 2022 all’età di 96 anni. La prima rete italiana a scaldare i motori è Real Time, canale 31 dgtv del gruppo Discovery. Francesco Vicario e Flavia Cercato, insieme a Federica Brunini e Luca Bianchini, racconteranno in tv e in streaming su ...