Incoronazione di Re Carlo | Katy Perry spaesata in mezzo agli invitati scatena l’ironia del web – Il video

(Di sabato 6 maggio 2023) L’di reIII e della regina consorte Camilla che sta avendo luogo nella giornata di oggi, 6 maggio, non è solo un momento storico, ma anche l’occasione per radunare le personalità più illustri del Regno Unito e non. Glisono chiamati a rispettare i più stringenti canoni in termini di etichetta, vestiario e portamento. Per questo sta facendo molto discutere sui social la clip in cui la pop-star statunitenseappare palesementeinalla folla. Con la vista parzialmente oscurata dal cappello imponente che ha scelto per completare il suo outfit lilla, appare infatti confusa e alla ricerca di un posto tra le sedie. Un comportamento buffo e decisamente meno compassato rispetto a quello degli astanti, che ha ...

Il principe Harry, secondo figlio di, è stato accolto come osservato speciale all'abbazia di Westminster per l'del padre. Il duca di Sussex è entrato con i membri della casa reale britannica che non sono più attivi o ......cui re, ha risposto, invocando l'esempio "del Re dei Re", Gesù Cristo, ha risposto al bambino del coro dell'abbazia di Westminster che lo ha accolto per la solenne liturgia dell'. ...'L'antico mosaico cosmatesco nell'Abbazia di Westminster, sul quale oggi è stato posto il trono per l'di reIII, è stato magistralmente realizzato da artigiani italiani circa otto secoli fa. Oggi è ancora lì a meravigliare il mondo, e a raccontare la storica e proficua cooperazione ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Ad Anfield si esegue l'inno nonostante i fischi annunciati dei tifosi del Liverpool. I cori osceni della curva del Celtic ...