Incoronazione di Re Carlo III | la cerimonia davanti agli occhi di tutto il mondo | proteste degli anti-monarchici contro la nuova era

(Di sabato 6 maggio 2023)di ReIII: un giorni di festa per il Regno Unito con glidiilsul successore al trono della Regina Elisabetta. Tra gli invitati ci sarà anche il secondogenito Harry, che però parteciperà senza Meghan. Joe Biden, che non parteciperà all’diIII a Londra, incontrerà il monarca inglese a luglio per parlare in particolare dell’ambiente. Per l’Italia c’è il presidente Sergio Mattarella. Presenti anche due first lady, l’americana Jill Biden e l’ucraina Olena Zelenska, che è accompagnata dal premier Denys Shmyhal. Il Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin rappresenterà Papa Francesco all’di Ree della Regina Camilla e sarà il primo rappresentante pontificio ...

Londra, 06 maggio 2023 I cavalli vengono addobbati per la cerimonia dell'di ReIII a Londra. Ecco il video. / Royal FamilyLondra, 06 maggio 2023 Londra è pronta per l'di ReIII. Ecco il video postato sui social da William e Kate per annunciare l'avvicinarsi della cerimonia. / princeandprincessofwalesLondra, 06 maggio 2023 Tutti gli ospiti hanno preso posto all'interno dell'Abbazia di Westminster per la cerimonia didi ReIII. Ecco le immagini. / Royal Family

Roma, 6 mag. (askanews) - Sta cominciando a piovere a Londra ed è sotto un ombrello che la first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, in azzurro, ha fatto il suo ingresso a Westminster Abbey, accompagn ...Carlo III è entrato nell’abbazia di Westminster per essere incoronato re con il tradizionale mantello di ermellino e una giacca rossa bordata d’oro ...