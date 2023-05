Incoronazione di Carlo III | “reprobi” in scena | cos’è successo a Harry | Andrea e contestatori

(Di sabato 6 maggio 2023) La solitudine del principe, i fischi al principe, gli arresti dei: all’diIII la festa per alcuni è un po’ meno lieta che per altri, non qualche strascico di polemiche.senza Meghan all’di: in terza fila e passo dietro le cugine Come ampiamente annunciato, il secondogenito dipartecipa alla cerimonia didel padre senza la moglie Meghan Markle, rimasta in California insieme ai figli. Il momento in cuiè entrato da solo nell’abbazia di Westminster, al seguito delle cugine Eugenia e Beatrice accompagnate dai rispettivi consorti, è stato uno dei più attenzionati, anche se non sembra abbia rubato la ...

Sono le carrozze reali Diamond Jubilee State Coach e Gold State Coach, già utilizzate in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della defunta ...leggi ancheIII: programma, invitati, orario e come vederla in Tv Quanto è costata l'di ReIII Buckingham Palace non ha fornito alcun dato per conoscere il ...... stanno seguendo dal parco di Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore britannico a Roma, la diretta della Bbc su maxischermo dell"di reIII. Gli invitati, 600 in tutto per lo ...

Fotogallery - Incoronazione Carlo, arrivano Kate Middleton e il principe William TGCOM

L'arcivescovo di Canterbury ha consacrato il sovrano con l'unzione. In migliaia in strada per salutare i reali ...(Agenzia Vista) Londra, 06 maggio 2023 Tutti gli ospiti hanno preso posto all'interno dell'Abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III. Ecco le immagini. / Royal Family ...