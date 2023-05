Incoronazione di Carlo III | il principe George sbadiglia durante la cerimonia ed è già meme

Leggi su open.online

(Di sabato 6 maggio 2023) Quello che per il mondo è stato l’evento solenne per eccellenza, dal punto di vista di un bambino dev’essere stato semplicemente un noioso rituale. Almeno se quel bambino ha sangue reale nelle vene ed è abituato a destreggiarsi tra corone, mantelli e carrozze sin dalla nascita. Come il piccolol’di suo nonno,III, nonostante gli squilli di tromba e le telecamere del mondo intero puntate addosso, si è mostrato leggermente insofferente. Insieme a sua sorella, tra suo padre a William e sua madre Kate, il principino, che ora ha dieci anni, ha mostrato infatti un’inequivocabile espressione di noia, lasciandosi andare in uno sbadiglio catturato in uno scatto che sta subito diventando un. May 6, 2023 su Open Leggi anche: «God save the king»: re ...