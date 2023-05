(Di sabato 6 maggio 2023) Pa media e altri organi di informazione britannici hanno pubblicato un video in cui si vede uncoinvolto nel corteo dell'di Carlo III dall'Abbazia di Westminsterrsi all'...

Pa media e altri organi di informazione britannici hanno pubblicato un video in cui si vede uncoinvolto nel corteo dell'di Carlo III dall'Abbazia di Westminster impennarsi all'indietro e colpire le barriere di protezione per tenere a distanza la folla. A quanto si è ...... l'di Re Carlo ed il messaggio di Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia . ... Ha rispolverato il vecchiodi battaglia del comunismo e si è dilungato parecchio su questo. ...Carlo III, dai maghi ai gatti i segreti di un re La carrozza reale si è diretta verso ... Sono 200 i militari in alta uniforme - soprattutto membri del reggimento adella Sovereign'...

Incoronazione, cavallo si impenna e finisce contro transenna - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Carlo d'Inghilterra è stato ufficialmente incoronato sovrano britannico nell'abbazia di Westminster. La cerimonia partita alle 11, ora locale, è durata due ...