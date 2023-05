Incoronazione | cavallo si impenna e finisce contro transenna

(Di sabato 6 maggio 2023) Pa media e altri organi di informazione britannici hanno pubblicato un video in cui si vede uncoinvolto nel corteo dell'di Carlo III dall'Abbazia di Westminsterrsi all'indietro e colpire le barriere di protezione per tenere a distanza la folla. A quanto si è appreso né le persone né l'animale, che si era impaurito, hanno riportato ferite. L'incidente è avvenuto mentre il Gold State Coach - la carrozza chiusa trainata da otto cavalli della famiglia reale britannica - aveva svoltato l'angolo da Whitehall a The Mall.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/05/-si--e-20230506 video 16414996.mp4"/video

Unsi impenna e finisce contro le transenne durante la processione dell'di Carlo III dall'abbazia di Westminster a Buckingham Palace. A quanto si è appreso né le persone né l'...Unsi spaventa e per poco non travolge la folla, ma il cavaliere, membro delle Life Guards, ...

