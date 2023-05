Incoronazione Carlo III | Sunak | “Espressione orgogliosa di nostra storia”

Leggi su italiasera

(Di sabato 6 maggio 2023) (Adnkronos) – L’di reIII “non è un semplice spettacolo, ma la è l’della, cultura e tradizione”. E’ quanto afferma Rishiin un messaggio per la cerimonia che si svolgerà oggi a Londra, che – sottolinea ancora il premier – sarà l’opportunità per esprimere “speranza e ottimismo” per il futuro”. “L’di reIII e della regina Camilla sarà un momento di straordinario orgoglio nazionale – continua– insieme con amici di tutto il Commonwealth e oltre, celebreremo la duratura natura dellamonarchia, la sua costanza, devozione al dovere e al servizio per gli altri”. “Celebriamo questo weekend con l’orgoglio per ...