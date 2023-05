Incoronazione Carlo III | arrestato per proteste leader movimento repubblicano - Il

Il leader di uno dei principali movimenti repubblicani britannici, Graham Smith, è stato arrestato durante una manifestazione anti monarchica sul percorso del corteo per l'di re. Secondo quanto riporta il Guardian, Smith è stato fermato, verso le 7.30 ora locale, dopo aver portato un megafono alla manifestazione pacifica che vede centinaia di anti - ...La Corona di Sant'Edoardo, l'inno di Handel, le vesti cerimoniali e l'unzione del sovrano, celata agli occhi indiscreti delle telecamere Alla vigilia dell'diIII, il sito della BBC ha dato come notizia d'apertura la comunicazione dell'Oms in cui si dichiarava cessata l'emergenza mondiale del coronavirus. Curiosi intrecci di omonimie ...Ecco gli outfit che sfoggiano i tanti ospiti giunti a Londra per assistere all'evento dell'di ReIII. Da Katy Perry in lilla (che omaggia la stilista britannica cult, recentemente scomparsa, Vivienne Westwood) al tubino nero con soprabito in stile kimono della diva ...

Il corteo reale. Il viaggio d’andata sulla Diamond Jubilee State Coach si snoderà per 2,1 km (la regina Elisabetta fece un tragitto di 8 km): il corteo percorrerà il Mall, il vialone alberato davanti ...Il principe Harry sarà seduto in terza file nell’Abbazia di Westminster durante la cerimonia per l'incoronazione di Carlo III, insieme con i cugini. Lo riferiscono media britannici. Il duca di Sussex ...