Incidente sul cavalcavia | morti madre e figlio nello scontro tra due auto e uno scooter

È di due persone morte e quattro ferite in modo lieve il bilancio di unstradale avvenuto in seratacavalcavia di Roverino a Ventimiglia (Imperia). Nello scontro sono rimasti coinvolti due auto e uno scooter. A perdere la vita sono stati un uomo e una donna ...Si muore per lavoro in Irpinia. Un 52enne di Castelfranci ha perso la vita in unavvenuto nel suo paese. Il drammatico episodio si è verificato questa mattina, intorno alle 9.30, all'interno di un'officina meccanica. Secondo una prima ricostruzione il 52enne, per cause ...posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Successivamente si è provveduto con l'autogrù al recupero della vettura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ...

Esplosione in fonderia, cinque operai travolti da metallo e olio bollente: sono gravissimi Today.it

Non è nota al momento la dinamica dell'incidente. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere la donna ferita. L'anziana è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dove ...È di Nocera Inferiore l’uomo di 55 anni deceduto ieri sera a causa di un incidente stradale a Nola. Si chiamava Massimo D’Alessandro. La sua automobile è finita contro ...