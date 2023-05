Incidente in moto | muore contro un pullman dopo il raduno delle Ducati

L'è avvenuto al km 88,4 della Cassia Nord: il gruppo distava tornando da Roma , dove aveva partecipato ad un raduno di Ducati.19.20 Viterbo, scontro bus -: morto 50ennemortale sulla Cassia nord a pochi chilometri da Viterbo. Un motociclista di 50 anni è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un pullman di linea che usciva da un ...Oggi pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta alle ore 16 circa per unstradale in Via Verbano ad Arona di fronte all'hotel ...

Grave incidente in moto: coppia in gravi condizioni MilanoToday.it

ARONA- 06-05-2023-- Incidente stradale alle ore 16 circa in Via Verbano ad Arona, di fronte all'hotel Concorde. Un sinistro tra una vettura e una motocicletta. Mentre la CRI in posto soccorreva il mot ...Incidente in tarda mattina a Sandrigo, lungo via Cizzalunga: nello scontro fra una moto e un’auto ha avuto la peggio il motociclista, trasportato in ospedale in codice giallo con diversi traumi. Un ...