In 30mila a Bologna dicono 'no al lavoro precario'

(Di sabato 6 maggio 2023) AGI - Il 'crescentonè di piazza Maggiore aè pieno di palloncini rossi, verdi e blu a testimoniare la presenza dei tre sindacati Cgil, Cisl e Uil: striscioni e slogan, "Più welfare meno guerre", "eccellenze con precariato", "Opzione donna". Sonole persone in piazza sotto le Due Torri, secondo sindacati e questura, a dire no alnella prima della tre manifestazioni unitarie "Per una nuova stagione dele dei diritti" finalizzate ad ottenere un cambiamento delle politiche economiche, sociali e occupazionali; mobilitazione che proseguirà il 13 maggio a Milano e il 20 maggio a Napoli. In piazza Maggiore si alternano gli interventi dei lavoratori, dei pensionati e dei segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra, PierPaolo Bombardieri. Presenti ...

