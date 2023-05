Ilary-Totti | altro scontro | questa volta il motivo è sorprendente

Abbonati per leggere anche Leggi anche Divorzio- Blasi, la sorella difuriosa: "Francesco rispetti gli accordi sulla scuola calcio"Il redde rationem in tribunale tra FrancescoBlasi si è arricchito di un terzo contenzioso , dopo le due cause per la separazione e per la questione delle borse e dei Rolex: questa volta al centro di tutto è il Centro Sportivo ...Nella complicatissima separazione diBlasi e Francescosi inserisce anche la sorella di lei, Silvia Blasi. Il giudice della sezione Locazioni del Tribunale di Roma ha accolto la richiesta dell'ex Capitano di tornare in ...

Francesco Totti ha ottenuto lo sfratto della famiglia Blasi dalla gestione del Centro Sportivo della Longarina, dove c'è la sede della Totti Soccer School.Non si placano gli scontri tra la famiglia di Ilary Blasi e Francesco Totti, a seguito del divorzio: in queste ore è infatti emerso un nuovo capitolo, riguardante la scuola di ...