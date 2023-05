Ilary Blasi | prova costume superata | curve da capogiro Foto

(Di sabato 6 maggio 2023)ha decisamente superato la, la dimostrazione sul suo profilo Instagram:da, ecco laLa separazione tra Francesco Totti eha sconvolto un po’ il mondo della televisione. Era una delle coppie più amate degli ultimi vent’anni, considerato il feeling mostrato tra i due anche in pubblico e la simpatia di entrambi. Tuttavia, l’amore è evidentemente finito e sia Totti, sia, hanno deciso di intraprendere strade diverse. Un divorzio che sta spopolando sulle pagine dei giornali di gossip, per i tanti interessi che coinvolgono i due e a questo si aggiunge anche qualche frecciatina qua e là, soprattutto via social.ha ...

Da lunedì 17 aprile 2023 su Canale 5 è ritornato il reality show basato sulla sopravvivenza che vede al timone la conduttrice. La cantante Orietta Berti dopo il lungo impegno con il Grande Fratello Vip 7 in cui ha vestito i panni di opinionista affiancata dall'imprenditrice Sonia Bruganelli, in un'intervista ...senza parole per il possibile verdetto del televoto della prossima puntata dell'Isola ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Divorzio Totti -, la sorella difuriosa: "Francesco rispetti gli accordi sulla scuola calcio"

Ilary Blasi e il suo scatto hot in piscina che ha fatto impazzire i fan sul web. La nota showgirl a Marrakech.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...