Il viaggio bellissimo verso l' edizione 10th anniversary di Random Access Memories

(Di sabato 6 maggio 2023) I Daft Punk (pur non tornando assieme) celebrano 10 anni da quel memorabile 2013 in cui venne alla luce, il loro album più famoso e acclamato. I due dj trasformatisi in robot per far ballare il mondo intero concepirono un disco che fu vincitore di 5 Grammy Award e divenne una pietra miliare della storia della musica mondiale. Il super disco, che conteneva super hit tra cui Get Lucky (oltre 1 miliardo di stream, 5 volte platino in Italia) e Instant Crush (800 milioni di stream e oro in Italia) e collaborazioni del calibro di Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Todd Edwards e Paul Williams, fu registrato nel corso di svariati anni usando una strumentazione analogica invece che digitale. Oggi l'hype per la celebrazione di questo importante decennio monta come è ovvio che sia. E certamente parte del ...