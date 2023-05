Il taxi volante esiste e parla napoletano

(Di sabato 6 maggio 2023) AGI - Il 'ed è anche italiano, per la precisione. Nel giro di tre o quattro anni il Distretto aerospaziale della Campania sarà in grado di avviare i test con i prototipi, che sono in grado di sfruttare lo spazio aereo per decongestionare il traffico delle aree urbane e di ridurre drasticamente l'impatto sull'ambiente. Il prototipo di veicolo elettrico di nuova generazione, ad atterraggio e decollo verticale, è frutto di un'intesa tra la società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno (Gesac) e il Distretto aerospaziale della Campania (Dac), dalla quale è nato il progetto Diva, acronimo di Distruptive vertical high density thrust Hdt autoplane. Il velivolo elettrico sarà dotato di quattro posti e sarà in grado di volare a una velocità massima di 100 chilometri orari, raggiungendo ...

AGI - Il 'taxi volante' esiste ed è anche italiano, per la precisione napoletano. Nel giro di tre o quattro anni il Distretto aerospaziale della Campania sarà in grado di avviare i test con i prototipi, che ...

I test del veicolo elettrico di nuova generazione verranno avviati tra tre-quattro anni dal Distretto aerospaziale della Campania. Sarà dotato di quattro posti e volerà a una velocità massima di 100 c ...