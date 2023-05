Il Sannio domina le classifiche Nazionali di Ginnastica Ritmica | 25 atlete si sono laureate Campionesse Italiane

(Di sabato 6 maggio 2023) Pioggia di medaglie per la società Nigrìsoli di San Giorgio delguidata dalle allenatrici Serena Avallone e Andrea Russo. Pioggia di medaglie ai Campionatitenuti a Montecatini dal 21 al 25 aprile, per la società Nigrìsoli di San Giorgio delguidata dalle allenatrici Serena Avallone e Andrea Russo. Lesannite si

Prevediamo di celebrare presto le vittorie della Nigrìsoli con i cittadini e le amministrazioni del comune di San Giorgio del Sannio e Calvi, paesi in cui sono presenti le due sedi della società.

Il Sannio domina le classifiche Nazionali di Ginnastica Ritmica: 25 ... TV Sette Benevento

