Il sangue si è sciolto | San Gennaro compie il miracolo

NAPOLI. Dopo la gioia per il terzo scudetto degli azzurri , si è ripetuto il prodigio della liquefazione deldi San Gennaro. Lo ha annunciato l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia , ai fedeli riuniti nel Duomo. La notizia è stata data alle ore 17 accompagnata dal tradizionale sventolio del ...San Gennaro ha fatto il miracolo: alle 17.03 l'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia ha annunciato la liquefazione deldel santo patrono di Napoli.San Gennaro ha fatto il miracolo: alle 17.00 di oggi, sabato 6 maggio 2023, ilè stato trovato giànell'atto di estrarre le ampolle dalla cassaforte situata alle spalle dell'Altare Maggiore della Cappella del Tesoro di San Gennaro. Il prodigio della liquefazione ...

Miracolo di Maggio: sciolto il sangue di San Gennaro La Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Napoli , 06 maggio 2023 - Il sangue di San Gennaro si è sciolto. Si è quindi ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue del Santo patrono di Napoli l, nella prima delle tre date dell'anno in c ...