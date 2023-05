Il rock di Roger Waters in tutti i cinema del mondo | l’anima dei Pink Floyd fa il boom

(Di sabato 6 maggio 2023) Musica esi incontrano di nuovo. Il prossimo 25 maggio i fan dipotranno, infatti seguire in diretta nelle sale di tutto il(oltre 1.500in più di 50 Paesi) la seconda delle due date dello spettacolo “This is not a drill” che l’artista terrà alla 02 Arena di Praga, nella Repubblica Ceca. Lo spettacolo di, fondatore e anima deida cui si è separato nel 1983 e ancora in gran forma alle soglie degli 80 anni, si presenta come un atto di accusa contro la distopia in cuilottiamo ormai per sopravvivere. Venti i successi, suoi e dei, che ascolteremo (tra cui “Comfortably Numb, “Us & Them”, “Wish You Were Here”e “Is This The Life We ...

Il cantante, cantautore, arrangiatore e strumentistaNelson in arte Prince ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni '70 ed è stato inserito nella& Roll Hall of Fame nel 2004. Ha ...Il musical è ambientato nel 1992, Jonathan Larson si esibisce nel suo monologoTick, Tick... Boom! al New York Theatre Workshop, accompagnato dagli amicie Karessa. Descrive un incessante ...Dopo una prima introche ricorda i Led Zeppelin , ne arriva una seconda dalle atmosfere quasi ... con un campionamento di "Blonde" die Brian Eno , e "Fine", in cui Truppi riconosce che ...

Il rock di Roger Waters in tutti i cinema del mondo: l'anima dei Pink ... Secolo d'Italia

"It was a great battle like you would expect. Both teams battled hard, and Exeter scored the last run," Winnacunnet head coach Aaron Abood ...Duran Duran performed on stage at the Utilita Arena in Birmingham on Friday during their future past tour and the famous electronic pop rock band sent fans into a frenzy.