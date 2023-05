Il ritorno video di Silvio Berlusconi | Sono qui per voi | ho salvato la nostra democrazia

(Di sabato 6 maggio 2023) "Eccomi,qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese". Torna a farsi vedere in pubblico, da un mese ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per le complicazioni di una leucemia cronica. Il leader di Forza Italia riappare dopo le settimane...

Berlusconi, ilin pubblico: 'Sono qui per voi, in giacca e cravatta dopo un mese'. Ilalla convention FI Treni in ritardo di 3 ore In particolare, i ritardi riguardano i treni dell'alta ......per vedere foto esui vari social, è stato quanto mai dolce e siamo passati a salutare il mitico Tommaso Starace prima di ripartire per Napoli. La tappa gastronomica lungo la via delè ...... nelsi sono visti la discesa in campo, i giuramenti dei governi Berlusconi, il leader con Bush e Putin, con il presidente Obama, durante il 25 aprile a Onna. Fino al discorso del suo...

Il ritorno in video di Silvio Berlusconi: "Ho salvato la nostra democrazia, la nostra libertà" RaiNews

Silvio Berlusconi si mostra pubblicamente per la prima volta dopo il ricovero al San Raffaele avvenuto circa un mese fa. «Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca ...Prime Video ha annunciato il ritorno della serie di successo L'Estate nei tuoi occhi che il 14 luglio 2023 debutterà con i primi tre episodi.