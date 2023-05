Il ritorno di Rabiot e non solo | Juve | le ultime verso l' Atalanta

Domenica alle 12.30 Atalanta - Juve. Le ultime sui bianconeri con i nostri Giovanni Albanese e Filippo ......la sfida di sabato e quindi Mourinho si trova costretto ad arretrare in difesa Cristante Il... In porta ballottaggio con Musso e Sportiello al 50% Juventus, torna. Rebus in attacco ...... ildel gol dell'attaccante serbo Dusan Vlahovic, che non trovava la rete personale dal ...della Juventus Massimiliano Allegri ha deciso di far riposare il centrocampista francese Adrien, ...

Sporting-Juventus 1-1, gol e highlights: Edwards risponde a Rabiot Sky Sport

Il giornalista sportivo ha parlato anche del rendimento di Chiesa e della collocazione tattica decisa da Allegri ...Il futuro di Alvaro Morata sarà ancora alla Juventus: spunta la data per la terza firma dello spagnolo coi bianconeri.