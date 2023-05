Il principe William giura fedeltà al padre re Carlo III

A seguire l'erede al tronodi Galles e fratello maggiore da tempo a ferri corti con Harry, con la moglie Kate (Catherine). Mentre gli ultimi a entrare saranno naturalmente, da soli ...... arrivato solo senza la tanto chiacchierata consorte ad attenderlo a Los Angeles, vestito con abiti civili perché non è più un working royal, a differenza del fratello, ildi Galles ...del Galles e ora erede al trono, ha giurato fedeltà al padre, re Carlo III, nel corso della cerimonia di incoronazione all'Abbazia di Westminster."Io,del Galles, ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Tutti tifano per loro, persino nel giorno in cui a salire sul trono sono Carlo e Camilla. Sono loro la favola che stanno aspettando tutti, sono loro il principe e la principessa del C’era una volta ...