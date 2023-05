Il principe William chiede | “Dov’è la Puglia?” Ecco com’è andata

(Di sabato 6 maggio 2023) La domanda così, a bruciapelo: “Where is?”.la? Facile risponde ma non senza emozione se arlo a il. Già, perché il figlio di Re Carlo III e Lady Diana, ieri mattina 5 maggio, si è concesso un bagno di folla e tra i tanti presenti a Londra per l’incoronazione di suo padre, tra cui molti italiani. Proprio ad una ragazza italiana, Alessia Palmisano, ilha chiesto dove fosse la. Lei: “Bari, Taranto… Nel Sud dell’Italia“. Il video, postato su TikTok, è diventato subito virale. E la presenza ditra la gente mostra ancora una volta come lui e Kate Middleton abbiano intenzione di dare un volto più giovane e più vicino alle persone alla monarchia britannica. L'articolo ...

Ilsi è inginocchiato di fronte a Re Carlo. God Save the King , si dice in questi casi. Di fronte aldel Galles, durante l'Incoronazione, non c'è solo il Re, ma soprattutto ...... chi è la regina Camilla Punti chiave 15:27 Carlo III e Camilla si affacciano da Buckingham Palace 13:30 Camilla incoronata regina 13:24 Ilin ginocchio davanti al padre Re, secondo ...L'ingresso a Westminster die Harry: uno è l'erede al trono, l'altro un osservato speciale ... Non si vedeva dai tempi del matrimonio fra l'alloraCarlo e Lady D. Migliaia di sudditi si ...

Kate e William all'incoronazione di Re Carlo III con il mantello tradizionale. FOTO Sky Tg24

Nel corso degli ultimi 18 mesi, qualcosa è cambiato nello stile di Kate Middleton. Un'evoluzione silenziosa e discreta che riflette una presa di coscienza. Quella del ruolo che la aspetta ...