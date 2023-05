“Il paradiso ha guadagnato l’angelo più bello” | Morta la miss

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.487.000 spettatori (15.1%); Rai Uno: Il... Rai Due " I Fatti Vostri haprima 499.000 spettatori (9.5%) e poi 912.000 spettatori (...Ma non ho perso granch, perch penso di avermolto di più: per me oggi Gesù è un amico, ... pur se in modo giocoso, anche con le celebri pubblicità del caffè ambientate in, mentre la ...Però questa squadra si è poi meritata sul campo quello che hadurante tutto il campionato. E' stata una squadra meravigliosa, penso che sia stato forse il Napoli più bello di sempre". ...

Scudetto Napoli: Diego jr, papà sta festeggiando in paradiso Agenzia ANSA

Nel 2022 la modella era stata una delle 27 finaliste del concorso australiano. L’incidente è avvenuto lo scorso 2 aprile al Windsor Polo Grounds di Sydney e giovedì 3 maggio la famiglia ha deciso di s ...Diego , lui, c'è sempre. Anche 33 anni dopo l’ultimo trionfo in campionato. Tra le facce dei protagonisti che hanno conquistato il terzo scudetto stampate ...