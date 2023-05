Il Paradiso delle Signore | la Rai ha scelto di sostituirlo con Sei Sorelle | ecco come si era interrotta la storia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilandrà in onda per l’ultima stazione verrà poi sostituito da Seila trama da dove riprenderà Ilci ha fatto compagnia durante tutti questi mesi andando ‘in vacanza’ solamente il sabato e la domenica. Durante le feste abbiamo visto i personaggi vivere le nostre stesse giornate, l’ultima che mi possiamo citare è quella del 25 aprile, dove i personaggi hanno organizzato un picnic. Purtroppo però per gli appassionati della serie è giunto il momento di dire addio, almeno per ora, ai magazzinieri, le sarte tutte le persone che sono coinvolte all’internovicende di questa soap-opera. Nataserie che doveva andare in onda settimanalmente, il grandissimo ...