“Il mio cane ha morso mia figlia al volto ma io ho scelto di tenerlo perché li amo allo stesso modo” | il racconto di una mamma scatena la polemica social

(Di sabato 6 maggio 2023) Bart, ildi famiglia, hae ferito gravemente allaMilana, di appena tre anni ma la madre della piccola, Klara Tsetkin, hacomunque di tenere in casa l’animale dopo l’aggressione, attirandosi gli insulti del web e causando la fine del suo matrimonio. A riportare la vicenda, che risale a poco più di tre anni fa, è La Stampa: ladella donna, Milana, all’epoca dei fatti 3enne, dopo essere stata aggredita dal fedele compagno di giochi ha riportato una grossa ferita, per cui sono stati necessari diversi punti di sutura (è anche probabile che la cicatrice causata dall’aggressione la accompagnerà per il resto della sua vita). Ma la giovaneamericana hanonostante tutto di preservare l’animale e ha postato un ...

