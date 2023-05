Il Milan si rilancia nella corsa Champions | 2-0 alla Lazio Ma è ansia per Leao

(Di sabato 6 maggio 2023) Iltorna a vincere e lo fa in uno scontro cruciale per laLeague: la squadra di Pioli batte 2-0 laa San Siro e...

SarriImmobile dal 1 , con Marcos Antonio in cabina di regia. Ecco le scelte complete dei due allenatori:(4 - 2 - 3 - 1) Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, ...Il Corriere dello Sportun'indiscrezione che arriva direttamente dalla Premier League e che riguarda il. Il mediano del Chelsea, Ruben Loftus - Cheek, viene visto come un esubero dai Blues. Il centrocampista ...... reti e protagonismo; frena invece il, inchiodato dalla commovente Cremonese, e zoppica un po'... mentre l'Empoli siper bene e il Lecce continua a non chiudere la pratica. Circostanze, ...

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan vince lo scontro diretto per la Champions League battendo la Lazio per 2-0, con le reti di Bennacer e Theo ...I rossoneri di Pioli devono rilanciarsi dopo l’ultimo passo falso contro la Cremonese. La squadra di Sarri cerca punti d’oro per difendere il secondo posto in classifica ...