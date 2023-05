Il Milan batte 2-0 la Lazio e riapre la lotta Champions

Per i biancocelesti è la terza sconfitta nelle ultime 4 partite mentre iltorna al successo dopo due pareggi di fila. Il primo squillo della partita arriva dopo neanche 10 minuti: Leao scatta, ...... Inzaghi leggi anche Napoli, la maglia celebrativa ufficiale del terzo scudetto La cronaca di... che recupera palla vicino all'area della Lazio eProvedel dopo l'assist di Giroud. Il ...Al 17esimo ilpassa in vantaggio: Marcos Antonio in costruzione pressato da Bennacer, sbaglia ... arriva al limite dell'area calcia eProvedel portando i rossoneri sul 2 a 0. All'87esimo ...

Calcio: il Milan batte 2-0 la Lazio e riapre la lotta per la Champions. Infortunio per Leao La Stampa

Milan-Lazio 2-0 MARCATORI : 17'pt Bennacer, 29'pt Hernandez MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6 (1'st Kalulu 6), Tomori 6, Kjaer 6.5 (1'st Thiaw 6), ...Milan, Bennacer e Theo Hernandez stendono la Lazio. Infortunio per Leao: derby con l'Inter a rischio Rafa rassicura i ...