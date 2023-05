Il Liceo Scientifico va ‘A scuola di Polizia’ | “Un supporto e mai un nemico” FOTO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Si è tenuto questa mattina presso il‘Rummo’ di Benevento la terza edizione del progetto ‘Adi, organizzata dall’istituto scolastico sannita e dalla Questura di Benevento. Ideata nel 2016, rallentata dalla pandemia, l’evento diffonde e sostiene il concetto di legalità tra i giovani con la presenza fattiva di funzionari della polizia locale con l’intervento finale in conferenza stampa del Questore Edgardo Giobbi, rientrato da Roma per presenziare alla chiusura dei lavori. Impeccabile l’organizzazione, coordinata dal giovanissimo Gennaro Di Natale che ha coinvolto, grazie al placet della dirigente scolastica Annamaria Morante, ben 700 studenti del trienno per una mattinata davvero interessante. Quattro aree (due nel plesso principale, una in ...